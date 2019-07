Kirchenseminar in Radevormwald : Wie sich der reformierte Glauben für die Zukunft wappnen kann

Radevormwald In den Sommerferien veranstaltet Pfarrer Dr. Dieter Jeschke von der reformierten Kirchengemeinde zusammen mit Myriam-Sonja Hantke eine Seminarreihe zu der Frage „Wofür steht eine reformierte Kirchengemeinde im 21. Jahrhundert?“

Das Reformationsjubiläum nach Luther liegt zwei Jahre zurück, aber die reformierte Kirchengemeinde setzt sich auch 2019 mit den Auswirkungen der Reformation vor mehr als 500 Jahren auseinander. Viele Christen feiern den Beginn der Reformation in Zürich, weil 1519 Huldrych Zwingli dort zum Leutpriester berufen wurde. In den Sommerferien veranstaltet Pfarrer Dr. Dieter Jeschke mit Myriam-Sonja Hantke eine Seminarreihe zu der Frage „Wofür steht eine reformierte Kirchengemeinde im 21. Jahrhundert?“

„Wir fragen, ob es eine reformierte Identität gibt und wollen erforschen, was uns von anderen evangelischen Gemeinden unterscheidet“, sagt Jeschke. Dass nicht nur die Mitglieder seiner Gemeinde, sondern auch theologisch interessierte Bürger an der Seminarreihe teilnehmen, ist ein Zeichen für die Aktualität der Thematik. Die Teilnehmer sind daran interessiert, die Feinheiten, die verschiedene evangelische Gemeinden voneinander abgrenzen, kennenzulernen und sich ihnen bewusst zu werden. Einige Dinge, mit denen man in seiner Heimatgemeinde aufgewachsen ist, können selbstverständlich sein, aber vielleicht nicht für jeden auf ihren Ursprung zurückgeführt werden.

Myriam-Sonja Hantke, die derzeit ein Pfarrpraktikum in Rade absolviert, eröffnete den Abend mit einem Vortrag über Ressourcen der reformierten Theologie und konzentrierte sich auf die Bekenntnisse, die in reformierten Kirchengemeinden in einer großen Pluralität auch im Bezug auf die Textform erscheinen können. Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat bereits 2018 ein Zeichen dafür gesetzt, dass Pluralität in der Kirche kein Übel, sondern eine Bereicherung ist. „Reformierte Bekenntnisse zeichnen sich nicht nur durch ihre Pluralität, sondern auch durch ihre Partikularität aus. Außerdem verbreiten sie eine universale Wahrheit und sind an ihrer grundsätzlichen Überbietbarkeit zu erkennen“, sagt Hantke. Als Bekenntnisse stellte sie den Heidelberger Katechismus sowie die Barmer Theologische Erklärung vor. Die Teilnehmer stellten schnell die regionalen Unterschiede bei der Bedeutung von Bekenntnissen fest. „Das ist richtig. Es gibt regionale Unterschiede, die durch die Gemeinde und den Pfarrer geprägt werden. Aber Pluralität bedeutet nicht Beliebigkeit“, sagt Jeschke.