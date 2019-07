Finanzen der Stadt Radevormwald : Haushalt genehmigt – AL übt Kritik

Radevormwald Die Fraktion der Alternativen Liste kritisiert den Haushalt und beruft sich auf das Schreiben des Kreises an die Stadt Radevormwald.

Ein weiterer Kritikpunkt der AL: Die Verwaltung habe in den vergangenen Jahren die freiwilligen Leistungen zu wenig im Blick gehabt. Der Kreis ermahne die Stadt nun, hier mit Blick auf den Haushaltsausgleich aufmerksamer zu sein. „Mit den Begegnungshäusern am Schlossmacherplatz, an der Nordstraße und in Dahlerau haben wir aber ein erhebliches Programm zur Steigerung der freiwilligen Ausgaben aufgelegt“, meint die AL. Die Verwaltung bemerkt hierzu, diese Investitionen seien „im Rat intensiv diskutiert und mehrheitlich beschlossen“ worden. „Zum größten Teil handelt es sich um Fördermaßnahmen. Die Finanzierung wurde dargestellt. Hierdurch erhöht sich das Anlagevermögen der Kommune. Eine Belastung des Ergebnisplanes, hierbei geht es um freiwillige Ausgaben, erfolgt praktisch kaum. Insofern ist die Kritik hier nicht nachvollziehbar“, teilt die Verwaltung mit – räumt aber ein, dass die Liste der freiwilligen Ausgaben auf Verlangen des Kreises nachgereicht werden musste.