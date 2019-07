Feriengruppe aus Radevormwald : Erlebniswoche für Rader in Bayern

Radevormwald 24 Jugendliche verbrachten ihren Urlaub in einer beeindrucklenden Landschaft.

Auch in diesen Sommerferien bot der TV Herbeck in Kooperation mit der HSG Rade/Herbeck wieder eine Jugendfreizeit für 24 Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren an. Es ging in das Freizeithaus Münchham in Ering in Bayern, das von einer beeindrucklenden Landschaft umgeben ist. Unter Leitung von Stefan Berghaus waren im sechsköpfigen Freizeit-Team noch Tanja und Detlef „Det“ Röbke, Conny Berghaus, Profi-Köchin Claudia Christ und Pfarrer Joachim „Jo“ Hall vertreten. Mit an Bord war auch Freizeithund „Scotty“, der seine Funktion als Hütehund voll und ganz erfüllte. Unterwegs war die Gruppe in vier Kleinbussen und einem Pkw, so dass die Gruppe vor Ort komplett mobil war. Ein Prinzip der Reise: Kein Teilnehmer hatte ein Handy dabei. So stand das Erleben der Gemeinschaft aller Teilnehmer miteinander im Mittelpunkt dieser Freizeit. Ein abwechslungsreiches Programm ließ keinerlei Langeweile aufkommen.