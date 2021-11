Für den Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt : AL stellt Fragen zur Konzeption bei Wülfing

Dahlerau Wie es auf dem Gelände der ehemaligen Textilfabrik weitergeht, das soll in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt am Donnerstag besprochen werden.

Die Alternative Liste (AL) hat Redebedarf, wenn es um die Neukonzeption des Wülfing-Geländes geht. Im Haushaltsentwurf 2022 finde sich das Thema zwar wieder, aber seit mehr als drei Jahren seien weder die aktuelle Situation noch die Planungen für eine künftige Nutzung besprochen worden. „So ergeben sich aus unserer Sicht mehrfache dringend notwendige Beratungen“, teilt der Fraktionsvorsitzende Rolf Ebbinghaus mit. Ein erster Schritt dazu soll in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt am Donnerstag, 17 Uhr, im Bürgerhaus getan werden.

So hat es nach Ansicht der AL Mängel an Dach und Statik gegeben, die nicht weiterbearbeitet wurden, aber dennoch mindestens in Teilen im Haushaltsentwurf stehen. Dann gebe es denkmalpflegerische Maßnahmen, die noch aus Zeiten der ehemaligen Baudezernentin stammten, „die teilweise weiter verfolgt und teilweise offensichtlich fallen gelassen wurden“, meint Ebbinghaus. Dass das Objekt sich letztlich selbst tragen soll, daran bestehe als Ziel sicher kein Dissens. „Dennoch muss gefragt werden, wie es um die derzeitige Vermietungssituation aussieht und welche Marktsituation man erwartet“, schreibt er. Für die Sitzung am Donnerstag hat die AL einen ausführlichen Fragenkatalog erstellt. Einen ähnlichen Katalog gibt es von der AL für das Thema „Regionale 2025“, dieses Thema soll auch besprochen werden.