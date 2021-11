Stadtentwicklung in Heilkigenhaus : Bleibt die Eisdiele neben dem Rathaus?

Stadtentwicklung in Heilkigenhaus

HEILIGENHAUS Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz diskutiert darüber, ob das eingeschossige Gebäude bestehen bleibt oder zugunsten einer Öffnung zwischen Nahversorgungszentrum und Innenstadt abgerissen wird.

Die Maßnahmen, die im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) „Innenstadt“ identifiziert und entwickelt wurden, nehmen Konturen an.

Dass dabei nicht jede von ihnen unumstritten ist, wurde bereits in der August-Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz deutlich: Dort formierte sich Widerstand gegen die Maßnahme I-A2, in der es um die Ausbildung der Achse östlich des Rathauses zwischen Nahversorgungszentrum (NVZ), Rathausplatz und Hauptstraße geht. Die Achse werde derzeit, so heißt es im ISEK-Maßnahmenkatalog, durch ein „freistehendes, eingeschossige Gebäude (Eisdiele)“ deutlich eingeschränkt. Der Vorschlag: „Durch den Rückbau dieser baulichen Anlage wird die Sichtachse zwischen Hauptstraße und NVZ – und aufgrund der Gebäudeöffnung des „Forum Hitzbleck“ bis zum PanoramaRadweg – gestärkt und somit die räumliche Nähe der Angebote der Hauptstraße für Kunden des NVZ und Radtouristen sichtbar.“