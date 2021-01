Ordnungsamt in Radevormwald : „Wir sollen Verstöße konsequent ahnden“

Radevormwald Ab Montag gelten wieder neue Corona-Bestimmungen, beispielsweise zum Tragen bestimmter Masken. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes werden dies kontrollieren und sind gehalten, entschieden zu handeln.

Am Schnee-Wochenende vor rund einer Woche staunten Jochen Knorz und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht schlecht, als sie Kontrollen durchführten. „Es waren unglaublich viele Menschen von außerhalb nach Radevormwald gekommen“, berichtet der Leiter des Ordnungsamtes. Nachdem große Wintersportgebiete wie Winterberg gesperrt worden waren, hatten sich Menschen, die die weiße Pracht genießen wollten, offenbar schlau gemacht, wo denn noch Schnee lag. „Es waren Autos mit Kennzeichen von Köln, Düsseldorf, Bochum und so fort“, berichtet Jochen Knorz. „Und die Leute waren nicht unbedingt zum Wintersport da, sondern wollten einfach im Schnee einen Spaziergang machen.“

Neu ab Montag gilt die Regelung, dass in Bussen und Bahnen, in Arztpraxen und im Einzelhandel so genannte medizinische Masken wie OP- oder FFP2-Masken getragen werden müssen. „Und Einzelhandel, das heißt nicht nur beim Einkaufen im Supermarkt, sondern in allen Geschäften, die derzeit geöffnet sind“, betont Knorz.