Stadtwerke Radevormwald : Jahresrechnung kommt, Kundencenter bleibt zu

Die Gebäude der Stadtwerke auf dem zentralen Unternehmensgelände an der Straße Am Gaswerk. Foto: Dörner, Hans (hdo)

Radevormwald Ende Januar versenden die Stadtwerke Radevormwald GmbH (SWR.) die Jahresrechnungen für das Kalenderjahr 2020 an ihre Kunden. Das Kundenzentrum bleib vorerst geschlossen.

Ende Januar erhalten die Kunden der Stadtwerke Radevormwald GmbH (SWR.) Post. Die Jahresrechnungen für das Kalenderjahr 2020 werden versendet. „Sicherheit geht vor! Um in Corona Zeiten das Infektionsrisiko für alle so gering wie möglich zu halten, haben wir bereits seit dem 18. Januar unser Kundenzentrum bis voraussichtlich zum 15. Februar geschlossen. Daher möchten wir Sie weiterhin bitten, auf einen persönlichen Besuch in unserem Haus zu verzichten. Melden Sie sich mit Ihrem Anliegen zunächst telefonisch bei uns – bei weiterem Klärungsbedarf, vereinbaren wir gerne einen Termin mit Ihnen“, so Jutta Greiner, Leiterin Kundenservice.