Nach fast 30 Jahren Dienstzeit : Erkelenzer Ordnungsamtsleiter geht in den Ruhestand

Dieter Stumm (3.v.l.) verabschiedete sich am Freitag vom Verwaltungsvorstand der Stadt Erkelenz. Foto: Stadt Erkelenz

Erkelenz Fast 29 Jahre lang leitete Dieter Stumm das Amt. Zum Abschied richtet er einen Appell an seine Mitarbeiter. Sein Nachfolger kommt aus den eigenen Reihen.

(RP) Nach 35 Berufsjahren, davon fast 29 Jahre in der Stadtverwaltung Erkelenz verbracht, hat sich Dieter Stumm Ende der vergangenen Woche in den Ruhestand verabschiedet. Für den Leiter des Rechts- und Ordnungsamtes beginnt zum 1. März die Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit. „Dieter Stumm hinterlässt ein bestens geführtes Amt in perfekt geregelter Nachfolge“, sagte Dezernent Hans-Heiner Gotzen.

„Kompetent, kollegial und stets sehr professionell im Umgang mit den Bürgern, so habe ich Sie während meiner Amtszeit kennengelernt. Ich danke Ihnen herzlich im Namen des Rates, der Bürgerschaft sowie aller Mitarbeitenden des Rathauses“, sagte Bürgermeister Stephan Muckel.

Die Amtsleitung übernimmt ab dem 1. März Thomas Steinbusch, der seit fast fünf Jahren als juristischer Sachbearbeiter im Rechtsamt tätig ist. In all den Jahren habe Dieter Stumm eine hohe Identifikation mit der Stadt Erkelenz gezeigt, so Gotzen.

In Dieter Stumms Abschiedsworten floss etwas Wehmut ein, aber auch viel Dankbarkeit sowie Ratschläge für die Zukunft: „Bei der Stadt Erkelenz wurde und wird ein kollegialer Stil betrieben. Hier bitte ich die Führung der Stadt, diesen Stil fortzusetzen.“ An die Mitarbeiter richtete er einen Appell: „Ihr seid die Stadt Erkelenz. Euch nehmen die Bürger als Stadt wahr. Wenn Ihr gut und freundlich seid, ist es auch die Stadt Erkelenz. Darum seht Euch als Teil dieser Stadt.“

Dieter Stumm absolvierte nach dem Abitur und Grundwehrdienst ein Jurastudium an der Universität Köln. Seine erste berufliche Station führte ihn zur Rheinischen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft in Düsseldorf. Am 2. Mai 1993 kam er zur Stadt Erkelenz, wo er die Leitung des Rechtsamtes übernahm. Nach drei Monaten wurde ihm zusätzlich die Leitung des Ordnungsamtes mit dem Standesamt anvertraut; in späteren Jahren kam die Zentrale Vergabestelle hinzu.