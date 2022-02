Am Samstag in Erkelenz : Burg erstrahlt zu Karneval in Vereinsfarben

Die Erkelenzer Burg erstrahlt am 11.11.2020 in den Vereinsfarben der Erkelenzer Karnevalsgesellschaft von 1832 (EKG). Zu sehen ist auch das Vereinswappen der EKG. Wegen der Corona-Pandemie fiel der übliche Karnevalsauftakt aus. RP-Foto: Michael Heckers Foto: Michael Heckers

Erkelenz Es war im November 2020 eine Aktion, die unerwartet kam und für viele strahlende Gesichter in einer harten Zeit sorgte: Am Elften im Elften war im ersten Corona-Jahr an Karnevalsfeiern überhaupt nicht zu denken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(cpas) Die dritte Welle schlug gerade voll ein und ein Impfstoff gegen das Virus war noch nicht in Sicht. Dennoch strahlte die Erkelenzer Karnevalsgesellschaft an diesem Novemberabend die Burg in Blau und weiß an und setzte ein Zeichen: „Wir sind noch hier.“ Das soll nun in Erkelenz wiederholt werden, und zwar erneut mit den Logos aller Vereine.

Wie die Erkelenzer Stadtverwaltung mitteilt, soll die Burg am Karnevalssamstag, 26. Februar, in bunten Farben mit den Logos der Vereine angeleuchtet werden. „Als Lichtblick und um zu zeigen, dass das Brauchtum trotz Corona weiterlebt“, teilt die Stadt mit. Bei Einbruch der Dunkelheit startet die Aktion, sie dauert bis etwa 22 Uhr.

Straßenkarneval, Sitzungen und fröhliche Feiern wird es in Erkelenz auch in diesem Jahr nicht geben, zum zweiten Mal fällt der Karneval aus. Nachdem die Session im November noch mit ersten Sitzungen, Proklamationen und einem corona-bedingt abgespeckten Programm auf dem Markt begann, folgte wenige Wochen darauf die Ernüchterung. Nun wird es in den Erkelenzer Dörfern lediglich kleinere Veranstaltungen geben. Auch die Gaststätten werden um das Karnevalswochenende sicherlich gut gefüllt sein.

Auf den Plätzen in der Erkelenzer Innenstadt gilt an den Karnevalstagen ein Feierverbot. Das Ordnungsamt wird kontrollieren und Verstöße mit einem Bußgeld bis zu 20 Euro ahnden, teilt die Stadtverwaltung mit.

(cpas)