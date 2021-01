Medizin in Radevormwald : Sana erhält Auszeichnung für Diabetes-Engagement

Radevormwald Das Krankenhaus in Radevormwald wurde von der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) erneut zertifiziert. Nach 2017 ist es das zweite Mal in Folge. Ein Kriterium ist die Beratung der Patienten.

„Patientinnen und Patienten sollten darauf achten, dass sich das Personal in der entsprechenden Klinik auch mit Diabetes sehr gut auskennt“, sagt Professor Monika Kellerer, Präsidentin der DDG. „Das Sana Krankenhaus Radevormwald stellt eine fächerübergreifende Diabetes-Kompetenz sicher, von der die Patientinnen und Patienten auf allen Stationen und in allen Fachabteilungen profitieren. Darum haben wir das von uns entwickelte Zertifikat ‚Klinik für Diabetespatienten geeignet DDG‘ erneut auch an dieses Krankenhaus vergeben.“ Nach 2017 ist es das zweite Mal in Folge, dass das Sana Krankenhaus für diese Kompetenz ausgezeichnet wurde.