Helfen in Radevormwald : Gira-Azubis packen 140 Geschenke

Die Geschenke wurden in diesen Tagen übergeben, natürlich unter Einhaltung der notwendigen Sicherheitsbestimmungen. Foto: Gira

Radevormwald Die Pakete gingen ins Altenheim Haus Thiele am Siedlungsweg und ans Jugend- und Sozialwerk „Gotteshütte“ in Hückeswagen. Ein zwölfköpfiges Team von Auszubildenden des Technologieunternehmens hatte ein eigenes Konzept entwickelt.

Das Auszubildenden-Projekt „Gira Weihnachtswunder“ ist beim Gebäudetechnikspezialisten aus Radevormwald inzwischen schon gute Tradition. „Gerade in der derzeitigen Situation finden wir es wichtig, ein Zeichen der Solidarität zu setzen und das Miteinander zu betonen“, erzählt Georgia Tancredi, die bei Gira eine Ausbildung zur Industriekauffrau absolviert. „Mit unserer Aktion wollen wir, unterstützt von vielen Kolleginnen und Kollegen, Menschen aus unserer Nachbarschaft, die Weihnachten ohne Angehörige verbringen, eine kleine Freude machen.“ Ein zwölfköpfiges Team von Auszubildenden des Technologieunternehmens hatte ein eigenes Konzept entwickelt. Es bezog nicht nur die geltenden Abstands- und Hygieneregeln mit ein, sondern eröffnete auch den etwa 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die seit Ende März im Homeoffice tätig sind, die Möglichkeit, sich zu beteiligen.

Während ihre Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort in der Gira-Produktion und in der Logistik arbeiten, komplett kontaktlos Wunschzettel von den an den Empfängen aufgestellten Weihnachtsbäumen einsammeln konnten, erhielten sie die Wünsche digital. „Die Resonanz in der Belegschaft war enorm“, freut sich die angehende Industriekauffrau Larissa Braun vom Organisationsteam. „Binnen eines Tages waren alle Wunschzettel vergeben, sodass wir noch einmal nachlegen mussten.“

140 Päckchen konnten die Gira-Auszubildenden mit den Gaben ihrer Kolleginnen und Kollegen füllen und weihnachtlich verpacken. Sie wurden an das Seniorenheim „Haus Thiele“ in Radevormwald und das Jugend- und Sozialwerk „Gotteshütte“ in Hückeswagen übergeben, die sie wiederum an ihre Bewohner verteilen. „Alles natürlich kontaktlos beziehungsweise unter Einhaltung des gebotenen Mindestabstands“, ergänzt Giorgia Tancredi. „Es ist zwar schade, dass wir anders als in den Vorjahren die Weihnachtspäckchen nicht persönlich übergeben können, aber der Gesundheitsschutz hat absoluten Vorrang.“

Grund zur Freude haben auch die Tafeln in Radevormwald, Remscheid und Wuppertal. Ihnen stiftet Gira das großzügig aufgestockte Budget, das das Familienunternehmen für seine traditionelle Jubilarfeier eingeplant hatte. Da diese coronabedingt in diesem Jahr ausfallen muss, gehen insgesamt 25.000 Euro an die drei sozialen Einrichtungen im Bergischen Land.

(s-g)