Unternehmen aus Radevormwald : Gira übernimmt britische Firma Wandsworth

Wandsworth Geschäftsführer Adam Sherry (Mitte) mit dem geschäftsführenden Gesellschafter Dirk Giersiepen und Gira Vertriebschef Dominik Marte (l.), der ab 1. März 2022 die Geschäftsführung Marketing und Vertrieb beim Mittelständler aus Radevormwald übernehmen wird. Foto: gira/Gira

Radevormwald Das Radevormwalder Unternehmen hat sein Portfolio erweitert. Mit der Übernahme des britischen Traditionsunternehmens öffnen sich für Gira neue Märkte.

Das Radevormwalder Unternehmen Gira hat das britische Unternehmen Wandsworth übernommen. Mit seinen beiden Sparten „Wandsworth Electrical“ und „Wandsworth Healthcare“ gehört das Traditionsunternehmen zu den „Premiumherstellern von Schalterprogrammen aus veredeltem Metall und von professionellen Notrufsystemen für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtung“, heißt es in der aktuellen Pressemitteilung von Gira. Das bergische Unternehmen ist spezialisiert auf Gebäudetechnik und gilt unter anderem als Pionier in der Smarthome-Branche.

Dirk Giersiepen, geschäftsführender Gesellschafter von Gira, wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: „Wandsworth passt mit seiner Geschichte und seinem Marken-, Qualitäts- und Designanspruch besonders gut zu Gira. Mit Wandsworth konnten wir ein kerngesundes Unternehmen mit hervorragendem Marktzugang übernehmen. Genau dieser Marktzugang mit den so wichtigen persönlichen Kontakten zu relevanten Kundengruppen und Entscheidern hat uns bisher als noch wenig bekannte Marke in Großbritannien gefehlt.“ Zudem sei Wandsworth ein kerngesundes Unternehmen.

Info Seit 2003 präsent in Großbritannien Rückblick In Großbritannien ist das Radevormwalder Unternehmen Gira bereits seit dem Jahr 2003 aktiv, zuerst über eine Handelsvertretung, seit 2010 dann mit einer eigenen Repräsentanz. „Der Schwerpunkt lag dabei bisher auf dem hochwertigen Projektgeschäft“, erklärte das Unternehmen vor vier Jahren anlässlich der Gründung der Gira UK Ltd. „So hat Gira unter anderem das Ende 2016 eröffnete ,Design Museum’ in London sowie die luxuriösen Wohnanlagen „Barts Square“ und „Fenman House“ im Herzen der britischen Hauptstadt ausgestattet.“

Wandsworth hat seinen Sitz in Woking, einem Stadtteil im Westen Londons. Die Geschichte des Unternehmens reicht bis 1904 zurück, derzeit werden dort 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Seit 2013 ist Adam Sherry Eigentümer und Chef von Wandsworth. Er wird auch weiterhin die Geschäfte führen. „Seine große Marktkenntnis ist ein wichtiger Baustein, damit wir unsere Wachstumsziele erreichen“, erklärt Gira-Vertriebsleiter Dominik Marte.

Das Radevormwalder Unternehmen hat seit 2018 mit der Gira UK Ltd. eine eigene Vertriebsfirma auf der Insel. Vorteile sieht man beim Vorstand durch die Bekanntheit der Marke Wandsworth, das große Kundnnetzwerk und die Vertriebsstärke. Dadurch öffneten sich neue Zugänge zum britischen Markt. Die Kapazitäten von Lagern und Logistik von Wandsworth kann Gira nun ebenfalls nutzen, dies soll den Lieferservice für die Kundschaft auf der Insel weiter verbessern. Der Brexit habe hier die Prozesse erheblich erschwert und verlangsamt.

Die britischen Vertragspartner würden im Gegenzug von der Erfahrung des deutschen Unternehmens auf den Gebieten Elektronik, Smart Building und Software profitieren. „In diesen Bereichen, die in unserer Branche weiter an Bedeutung gewinnen werden, verfügt Wandsworth bislang über wenig eigene Expertise. Durch die Zusammenarbeit in unserer Unternehmensgruppe ergeben sich für das neue Mitglied der Gira Familie auf der Produktseite neue Möglichkeiten“, sagt Marte, der ab 1. März 2022 die Geschäftsführung Marketing und Vertrieb bei Gira übernehmen wird.

Dirk Giersiepen sieht gute Möglichkeiten für ein „gemeinsames Wachstum“. Die gemeinsame Vermarktung könnte Gira und Wandsworth helfen, in den Märkten Osteuropa und Mittlerer Osten besser Fuß zu fassen. Daher geht der geschäftsführende Gesellschafter davon aus, dass sowohl in Woking als auch in Radevormwald neue Arbeitsplätze entstehen werden.