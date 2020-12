Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau : Keine Gottesdienste in Kirchen

Keine Gottesdienste in Kirchen

Die Dorfkirche in Remlingrade wird zu diesem Weihnachtsfest leider leer bleiben. Das Presbyterium hat beschlossen, auf Präsenzfeiern zu verzichten, um die Menschen zu schützen. Foto: Hogekamp, Lena (hoge)

Remlingrade/Dahlerau Das Presbyterium der Gemeinde Remlingrade-Dahlerau hat sich entschieden: Alle Weihnachtsgottesdienste, Gottesdienste zum Jahreswechsel und auch zum vierten Advent finden die Gläubigen an den Wäscheleinen an den Kirchen.

Der Kirchenkreis Lennep hatte vergangene Woche die Kirchengemeinden auch in Radevormwald gebeten, noch einmal zu beraten, ob und wie Festgottesdienste zu den Weihnachtstagen und zum Jahreswechsel stattfinden können. Auch das Presbyterium der Evanglischen Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau hat nun in einer Sondersitzung über diese Frage beraten – und eine Entscheidung gefällt. Die Gottesdienste in den Kirchen werden nicht stattfinden, teilt die Gemeinde „schweren Herzens“ mit. Auch auf den Gottesdienst zum vierten Advent wurde bereits verzichtet.