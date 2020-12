Natur in Radevormwald : Sven Wolf (SPD) will die biologische Vielfalt erhalten

Sven Wolf (SPD) will die biologische Vielfalt erhalten

Natur in Radevormwald

Immer häufiger sind auch Naturräume in Radevormwald gefährdet und drohen, zu verschwinden. Foto: Endermann, Andreas (end)

Radevormwald 45 Prozent der Tier- und Pflanzenarten sind nach Ansicht von Sven Wolf (SPD) gefährdet, vom Aussterben bedroht oder ausgestorben. Nach der „Roten Liste NRW“ seien Schmetterlinge (55 Prozent), Moose (60 Prozent), Kriechtiere (71 Prozent), Vögel (52 Prozent) und Wildbienen/Wespen (52 Prozent) überdurchschnittlich gefährdet.

Um Naturräume wirbt jetzt der auch für Radevormwald zuständige SPD-Landtagsabgeordnete Sven Wolf. „Wir haben zum Glück noch eine große biologische Vielfalt in Remscheid, Radevormwald und im gesamten Bundesland. In NRW sind mehr als 43.000 Tier-, Pilz- und Pflanzenarten zu finden“, schreibt Wolf. Gerade in der Corona-Krise hätten viele Menschen Spaziergänge wieder und neu für sich entdeckt und sich für die heimische Natur begeistern können. Naturerlebnisse könnten mehr Lebensqualität vermitteln, beim Nachdenken unterstützen und durch manche Krise helfen.