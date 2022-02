Unternehmen aus Radevormwald : Gira erhält erneut Preise fürs Design

Radevormwald Der Gebäudetechnikspezialist war erfolgreich bei zwei internationalen Wettbewerben. Die Preisjury bezeichnete eines der ausgezeichneten Produkte als „eine wirkliche Neuheit bei Schaltersystemen“.

Die Firma Gira war war in beiden Wettbewerben je zwei Mal erfolgreich: Sowohl der Touchaufsatz für das „Gira System 3000“, mit der sich Licht und Jalousien digital steuern lassen, als auch die flächenbündige Einbauvariante des Türkommunikationssystems „Gira System 106“ kassierten je zwei der begehrten Preise. Besonders erfolgreich war dabei die Touch-Bedieneinheit der smarten Steuerung, der die international besetzen Expertenjurys beider Wettbewerbe unabhängig voneinander die jeweils höchste Auszeichnung – den „German Design Award“ in Gold und den „Iconic Award: Best of the Best“ – zuerkannten.