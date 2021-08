Ferienspaß in Radevormwald : Fledermäuse am Uelfebad begeistern Kinder

Radevormwald Die faszinierenden Tiere bekamen am späten Freitagabend Besuch. Der Radevormwalder Ferienspaß ermöglichte 15 Kindern und den Eltern einen spannenden Einblick in das Leben der Fledermäuse.

Im Bergischen Land, auch in Radevormwald, leben drei verschiedene Fledermausarten: Die Wasserfledermäuse kann man über ruhigen Gewässern wie dem Uelfebad beobachten. Sie fliegen nah über der Wasseroberfläche, um Insekten zu fangen. Die Zwergfledermäuse leben in Wäldern sowie in Gärten und im Innenstadtbereich. Sie halten sich tagsüber in Baumkronen, Dachvorständen oder auf Dachböden auf. Der Abendsegler lebt ebenfalls in Radevormwald, aber nur in einer kleinen Population. Die Fledermausgattung ist deutlich größer als die Zwergfledermäuse und wird von Menschen nur selten gesichtet. Am Uelfebad gibt es zahlreiche Unterschlüpfe für die kleinen Säugetiere. Die Fledermauskästen bieten den Tieren Schutz und sind an den tiefen Einfluglöchern zu erkennen. Dort fliegen die Tiere hinein und hängen sich dann in den Kasten. „So ein Kasten bietet Platz für 20 Fledermäuse. Wenn sie ihre Flügel zusammenklappen, sind sie erstaunlich klein“, sagt der Biologe. Für Überwinterungen sind aber Höhlen besser geeignet, weil die Temperatur dort etwas höher ist. Er wies Kinder und Eltern darauf hin, Fledermäuse nie mit der bloßen Hand zu berühren. Auch nicht, wenn das Tier verletzt ist und am Boden liegt. „Wer eine Fledermaus findet, sollte sie mit einem dicken Handschuh oder einem Gefäß aufnehmen. Fledermäuse können Krankheiten übertragen, die für Menschen sehr gefährlich sind.“