Verwaltung in Radevormwald : Stadt erwägt Eigenbetrieb für die Gebäude

Radevormwald Bürgermeister Johannes Mans nennt als Ziel der Neuerung raschere und effizientere Abläufe. Zwei Stellen sind aktuell für dieses Vorhaben ausgeschrieben, darunter jene für die Amtsleitung.

„Es ist beabsichtigt, die Abteilung Gebäudewirtschaft, die derzeit zum Technischen Bauamt gehört, in einen Regiebetrieb zu überführen“, heißt es in der Ausschreibung. „Das Gebäudemanagement ist zentraler Dienstleister der Stadt Radevormwald für alle baulichen, technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Angelegenheiten der städtischen Gebäude.“

Neben der Verwaltung sämtlicher städtischer Gebäude wie Schulen, Kinder-, Jugend- und Kultureinrichtungen gehörten die Betreuung des Miethausbesitzes sowie rathausinterne logistische Dienste zu den Aufgaben des Gebäudemanagements. Zukünftige Herausforderungen für die Amtsleitung werden geplante Bauprojekte wie das „WohnZimmer“ an der Nordstraße und die zwei neuen Schulgebäude für die KGS Lindenbaum auf einem Grundstück an der Elberfelder Straße und die Grundschule Bergerhof am Standort in Bergerhof sein.