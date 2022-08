Wettkämpfe nach zweijähriger Pause : Drachen auf Beyenburger Stausee gestartet

Das Team der „Lokomotive Beyenburg“ paddelte auf der Langstrecke. Foto: Reinertz/David Reinertz

Beyenburg 15 Teams traten in Groß- und Kleinbooten bei hochsommerlichen Temperaturen zum Wettkampf an. zahlreiche Zuschauer entlang der Strecke feuerten die Paddler an.

Nach zweijähriger Pause traten beim 27. Bergischen Drachenbootfest wieder Teams auf dem Beyenburger Stausee an. Bei hohen Temperaturen lieferten sich 15 Mannschaften Rennen in Klein- und Großbooten auf der 200-Meter-Strecke. Auch die „8. Wuppertaler Meile“ wurde ausgetragen.

Schon lange war nicht mehr so viel Betrieb auf dem Gelände des Vereins für Kanusport Wuppertal: Nachdem 2020 das Bergische Drachenbootfest wegen Corona nicht stattfinden konnte und 2021 eine Benefiz-Regatta zugunsten der Betroffenen der Flutkatastrophe in Beyenburg veranstaltet wurde, fanden am Samstag wieder die beiden Cups – benannt nach ihren Sponsoren – statt. Die 200-Meter-Strecke wurde von den Teams mit drei Vorläufen und einem Endlauf bestritten. Im Sparkassen-Cup der Kleinboote gingen elf Mannschaften an den Start, das Finale für sich entscheiden konnten die „S-Moneydragons“, das Betriebssportteam der Sparkasse. Damit nahmen sie den Wanderpokal entgegen. Mit knappem Abstand folgten die „WSW-Airdragons“, das Betriebssportteam der Wuppertaler Stadtwerke. Das Funsport-Team des Vereins für Kanusport Wuppertal, die „Bergischen Drachen“, erreichten den dritten Platz.

Im Erfurt-Cup der Großboote traten vier Teams gegeneinander an. Das Team der „United Dragon Fighters“ aus Witten ging siegreich aus dem Finale hervor und konnte gleichzeitig den ersten Regattasieg in der Geschichte der Mannschaft verbuchen. Auch sie nahmen einen Wanderpokal mit, den es 2023 zu verteidigen gilt. Zweitplatzierte wurde die „Lokomotive Beyenburg“ des am Beyenburger Stausee ansässigen Eisenbahner Sportvereins Wuppertal Ost 1926, den dritten Platz belegten die „Paperdragons“, das Betriebssportteam der Firma Erfurt.

Die „8. Wuppertaler Meile“ fiel aufgrund der hochsommerlichen Temperaturen etwas kürzer als gewohnt aus, sodass die Mannschaften in Großbooten ein Verfolgungsrennen über 500 Meter mit einer Wende austrugen. Mit einem Vorsprung von etwas weniger als zwei Sekunden auf die „United Dragon Fighters“ ging die „Lokomotive Beyenburg“ als siegreiches Team aus der Langstrecke hervor.

Zahlreiche Zuschauer und Unterstützer besuchten das Fest, um die Rennen zu beobachten und die Mannschaften anzufeuern.

