Freizeit-Center in Radevormwald : „life-ness“ schließt zum 1. September die Sauna

Radevormwald Die Energiekrise, aber auch personelle Engpässe, machen die Schließung einen Monat früher als ursprünglich geplant nötig.

Betriebsleiter Mario Banse gibt den Energieverbrauch der Saunen mit 1,5 bis zwei Megawatt pro Tag an. Das „life-ness“ unterhält vier Saunen, die kleinste verbraucht zwölf Kilowatt pro Stunde, die größte zweimal 22 Kilowatt. „Wenn wir die Sauna schließen, gibt das einen nachhaltigen Einspareffekt, der wirkungsvoll ist“, bestätigt Weiskirch, zugleich Chef der Stadtwerke. Im Juli hatte das „life-ness“ bereits die Temperatur im Schwimmbad um einen Grad auf 26,5 Grad gesenkt – was zu Protesten einiger vorallem älterer Schwimmer geführt hatte. Die Temperatur noch weiter zu reduzieren, davon hält Weiskirch nichts, „denn dann erhöhen wir das Risiko für irreparabele Schäden an der Substanz“, sagt er. Die Gaseinsparung müsse aber einhergehen mit einem Sparen an Stromverbrauch. Denn es gebe derzeit nicht nur den Ukraine-Krieg und die damit verbundene Gasmangellage, sondern auch eine enorme Trockenheit.