Curt-von-Knobelsdorff-Haus in Radevormwald : Ehemalige Leiter beim Jahresfest des Blauen Kreuzes

Bei bestem Sommerwetter trafen sich am Samstag viele ehemalige Patienten der Fachklinik Curt-von-Knobelsdorff-Haus des Blauen Kreuzes in Radevormwald. Das Haus ist eine Fachklinik zur Behandlung von Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit. Das erste Mal seit der Corona-Pandemie war gar nicht klar, wie viele Gäste den Weg an die Hermannstraße finden würden, heißt es in einer Pressemitteilung. Bei den Ehrungen der Abstinenzler waren dann aber zahlreiche ehemalige Patienten vertreten. Chefarzt Hüseyin Kum freute sich, dass die Bandbreite der Abstinenz von zwei bis zu 36 Jahren reichte. Der Förderverein der Klinik war ebenso mit einem Stand vertreten und stellte seine zahlreichen Projekte vor, die den Patienten in der Klinik zugute kommen. Auch der ehemalige Klinikleiter Matthias Brecklinghaus ließ es sich nicht nehmen, mit seiner Band von Blechblasinstrumenten ein weiterer Höhepunkt im Programm zu sein.