Schwimmbad in Radevormwald : Auch Rader Bad spürt Personalmangel

Schwimmbad in Radevormwald

Radevormwald Eine Stelle im Freitzeitcenter „Life-ness“ ist derzeit noch unbesetzt, doch ab August soll ein neuer Mitarbeiter eingestellt werden.

Viele Branchen klagen in diesen Zeiten über Fachkräftemangel. Und auch die Bäder machen keine Ausnahme. Aus vielen Städten kommen in den vergangenen Wochen Meldungen, dass Bäder vorübergehend geschlossen werden müssen, weil es an Personal fehlt.