Energieverbrauch in Radevormwald : AL-Fraktion kritisiert „taghelle“ Beleuchtung

Radevormwald Nachts werde der Parkplatz des „Life-ness“ mit Licht geflutet – ein Fall von Energieverschwendung? Die Alternative Liste will das Thema in den kommenden Hauptausschuss bringen.

Nun gibt es auch in Radevormwald eine Beschwerde über Beleuchtung im öffentlichen Raum, die nach Ansicht der Kritiker eine unnötige Verschwendung von Energie darstellt. Rolf Ebbinghaus, Vorsitzender der Fraktion der Alternativen Liste (AL), schlägt in einem Antrag für den kommenden Haupt- und Finanzauschuss vor, die Beleuchtung des Parkplatzes der Bäder GmbH nach Schließung der Einrichtung weitestgehend abzuschalten. Der AL-Ratsherr hat dem Antrag ein Foto beigefügt, das am vergangenen Mittwoch um 23.35 Uhr gemacht wurde, also mehr als eine Stunde nach Schließung des „life-ness“. Darauf erscheint der Parkplatz als hell erleuchtet, und zwar „taghell“, wie Ebbinghaus schreibt. „Auch noch während des Betriebes würde die Hälfte der Beleuchtungsleistung völlig ausreichend sein.“ Möglicherweise werde diese Beleuchtungssituation die gesamte Nacht aufrecht erhalten, vermutet der Politiker. „Darüber hinaus bitten wir zu prüfen, ob die Zuwegung und die Umgebung des Bades in der heutigen Form beleuchtet werden muss, darin schließen wir auch ausdrücklich die neue Leuchtwerbung über dem Eingang ein“, heißt es weiter in dem Antrag.