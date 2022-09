Unwetter in Neuss : Dachstuhl-Brand nach Blitzeinschlag

Unwetter in Neuss

Allerheiligen Seltener Vorfall in Neuss: Nach einem Blitzeinschlag musste die Feuerwehr in Allerheiligen tätig werden. Gab es weitere Unwetter-Einsätze?

(jasi) Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Mittwoch gegen 2 Uhr nach Allerheiligen ausrücken. Mehrere Anrufer berichteten von einem lauten Knall und einem grellen Lichtblitz, in dessen Folge der Dachstuhl eines Wohnhauses in Flammen stehen sollte. Unter dem Stichwort „Feuer Dach“ wurden drei Löschzüge zur gemeldeten Adresse entsandt, die bereits auf der Anfahrt einen deutlichen Flammenschein wahrnehmen konnten.