Tag des offenen Denkmals in Neuss : Auf Tuchfühlung mit St. Quirin

Neuss Am Tag des offenen Denkmals werden erstmals Führungen zum Schrein des Stadtpatrons St. Quirin angeboten. Geleitet werden sie von Stadtführer Rolf Lüpertz. Die Plätze sind jedoch begrenzt.

Den Schrein des Stadtpatrons St. Quirin aus nächster Nähe in Augenschein nehmen zu können, ist selbst an den Tagen der Quirinuswallfahrt nicht möglich. Jetzt aber schaltet die Gemeinde die Alarmanlage aus und erlaubt kleinen Gruppen von maximal 16 Personen am Sonntag, 11. September, sich diesem sakralen Kunstwerk bis auf wenige Zentimeter nähern zu können. Anlass dazu bietet der Tag des offenen Denkmals, an dem sich auf Anregung von Oberpfarrer Andreas Süß zum ersten Mal die katholische Kirche in Neuss beteiligt.