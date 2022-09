Tipps für die Region : Märkte und Musik – das Wochenende im Rhein-Kreis Neuss

Der Citytrödel in der Neusser Innenstadt ist traditionell gut besucht. Foto: Kirschstein, Frank

Rhein-Kreis Die Bläck Fööss spielen in Neuss und auch Trödelmarktfans kommen auf ihre Kosten: Alles was man an diesem Wochenende im Rhein-Kreis Neuss unternehmen kann. Ein Überblick.

Auch dieses Wochenende ist im Rhein-Kreis einiges los. Wer noch nichts vor hat, kann hier Inspirationen finden.

Umweltmarkt Eis vom Imker, vegetarische Gerichte und verschiedene Initiativen, die sich vorstellen: Am Samstag, 10. September, leitet der sechste Neusser Umweltmarkt von 11 bis 16 Uhr auf dem Neusser Freithof und Markt in die Woche der Nachhaltigkeit ein. Einen Vorgeschmack gibt es auf dem Markt. Dort stellen Initiativen, Unternehmen und Landwirte aus der Region ihr nachhaltiges Angebot – zu Themen wie: regionaler Ernährung, plastikfreiem Einkaufen, Energieversorgung, nachhaltige Bildung und Klimaanpassungen vor. Neben der Möglichkeit lokalen Initiativen kennenzulernen, können sich Interessierte auch mit Energieberatern auszutauschen und mit der Verwaltung der Stadt Neuss zu Mobilitäts- und Umweltfragen ins Gespräch zu kommen.

Trödelmärkte in Neuss Die gesamte Neusser Innenstadt verwandelt sich am Sonntag, 11. September, von 11 bis 18 Uhr, in einen riesigen Flohmarkt. Mehr als 300 Händler bieten an ihren Ständen Gebrauchtes an: Kleidung, Porzellan, Spielzeug, Schmuck und Antiquitäten an. Und wer noch weiter Stöbern möchte, kann von 11 bis 16 Uhr den Spielzeugmarkt in der Stadthalle aufsuchen. Darüber hinaus gibt es ein spezielles Kinder-Flohmarkt Angebot an der Wetthalle in Neuss.

Kinobesuch Am 10. und 11. September wird in Deutschland zum ersten Mal ein bundesweites Kinofest gefeiert: Auch das UCI in Neuss beteiligt sich und bietet in dieser Zeit alle Filme für 5 Euro an. Der Preis gilt für alle Filme und alle Vorstellungen, alle Zuschläge auch für die Premiumformate IMAX, iSense und Screen X entfallen.

Bläck Fööss Die Kölsche Kultband Bläck Fööss ist bekannt für so manchen Klassiker: Da wäre zum Beispiel Bye Bye My Love“ oder „Drink doch eine met“. Am Samstag, 10. September, 20 Uhr, ist die Musikgruppe in der Stadthalle Neuss zu Gast. Und es sind noch Karten erhältlich: Sie gibt es in der Tourist Information in der Neusser Innenstadt, Büchel 6, Rathausarkaden, sowie in den anderen bekannten Vorverkaufsstellen oder telefonisch unter 02405-40860 erhältlich.

NOH-Party-Festival Das Zeughaus verwandelt sich in eine Party-Area: Dort steigt von Samstag, 10. September, ab 18 Uhr bis 5 Uhr morgens das NOH-Festival. Dahinter steht Stefan Hollenberg, der seit den 80er Jahren Partys veranstaltet, die Lifestyle, Kunst, Musik und Menschen vereinen. Passend dazu stammt der Name NOH vom japanischen N‘O`Theater des 15. Jahrhunderts ab. Das Ibiza Live Radio überträgt das Event über seine vor Ort installierte Radiostation, von der aus live Miss Luna, Incognito, Clark, Sascha Christiansen, AXLNT sowie Blue & Smallz spielen.

Theater Im Theater am Schlachthof hat „Indien“ am Freitag, 9. September, 20 Uhr Premiere. Im Rheinischen Landestheater wird die Spielzeit am Samstag, 10. September, mit „Power“ eröffnet.

Musikalische Fahrradtour Am Sonntag, 11. September, findet die musikalische Fahrradtour „Movimento“ am Rhein statt: Los geht es in Düsseldorf-Benrath, der Check-In ist zwischen 8.30 und 11 Uhr. Von dort aus geht es nach Dormagen und Zons. Organisiert wird die Tour vom Festival Alte Musik Knechtsteden. Alle Infos gibt es online.

