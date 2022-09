Prozessauftakt in Düsseldorf : Krankenschwester nach Tod eines Corona-Patienten vor Gericht

Prozessauftakt in Düsseldorf

Der Eingang zum Landgericht in Düsseldorf. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf/Neuss Nach dem Tod eines Covid-19-Intensivpatienten in einer Neusser Klinik steht eine Krankenschwester vor dem Landgericht Düsseldorf. Sie soll eigenmächtig und entgegen der ärztlichen Anordnung nur die halbe Dosis eines wichtigen Medikaments verabreicht haben.

Eineinhalb Jahre nach dem Tod eines Intensivpatienten in einer Neusser Klinik beginnt an diesem Mittwoch (10 Uhr) am Landgericht Düsseldorf der Prozess gegen eine Krankenschwester. Die Staatsanwaltschaft wirft der 41-jährigen Gesundheits- und Krankenpflegerin versuchten Totschlag vor.