Kirche in Neuss : Fußprozession eröffnet am Sonntag die Corneliuswallfahrt

Selikum Wie der Neusser Stadtpatron St. Quirin gehört auch Cornelius zu den vier heiligen Marschällen der katholischen Kirche. In Neuss wird der spätantike Märtyrer, dessen Festtag der 16. September ist, mit einer eigenen Wallfahrt gefeiert.

Die Corneliuswallfahrt wird am Sonntag, 11. September, mit einer Fußwallfahrt eröffnet, die sich um 10 Uhr von der Reuschenberger Elisabethkirche in Bewegung setzt. Ziel und Mittelpunkt ist die Corneliuskapelle in Selikum, wo eine Reliquie des Heiligen verehrt wird. Schlussakkord der Corneliusoktav ist ein Gottesdienst der Pfarreiengemeinschaft „Rund um die Erftmündung“, der am Sonntag, 18. September, um 16 Uhr gefeiert wird.