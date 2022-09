Ausstellung in Neuss : So wurden Vertriebene integriert

Rhein-Kreis Die Wanderausstellung ist im Kreishaus an der Oberstraße noch bis zum 14. Oktober zu sehen. Sie geht auf die Flucht und Vertreibung von mehr als zwölf Millionen Deutschen nach Ende des Zweiten Weltkrieges ein.

Seit Montag ist die Wanderausstellung „Angekommen – Die Integration der Vertriebenen in Deutschland“ im Kreishaus Neuss an der Oberstraße 91 zu sehen. Noch bis zum 14. Oktober wird die Präsentation im Lichthof montags bis donnerstags von 7 bis 18 Uhr sowie freitags von 7 bis 15.30 Uhr gezeigt. Sie wurde vom Vorstand des Kreisverbands im Bund der Vertriebenen (BdV) in den Rhein-Kreis geholt. Landrat Hans-Jürgen Petrauschke betonte als Schirmherr der Ausstellung, „dass wir in diesen Tagen verstärkt mahnende Zeichen gegen Krieg und Gewalt und für die Menschrechte setzen müssen.“