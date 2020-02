Jazz- und Popchor der Musikschule Neuss : Von Earth, Wind & Fire bis Camila Cabello

Neuss Der Jazz- und Popchor der Musikschule Neuss zeigte im Romaneum teilweise hochinteressante Arrangements.

In lockerer Formation eröffnete dann der mehr als 50 Sängerinnen und Sänger – allerdings nur zwölf Männerstimmen – starke Chor etwas unzeitgemäß mit „Summertime“ von George Gershwin in einem hochinteressanten Arrangement von Anne Hartkamp (55). Die Kölnerin ist immer noch eine der profiliertesten Jazzstimmen in Deutschland, hat mehrere eigene Formationen und leitet „roundabout“ seit Beginn vor nunmehr 22 Jahren.

Neben ihrem Engagement an der Neusser Musikschule unterrichtet sie auch Jazzgesang an der Hochschule Osnabrück. Etliche Songs hat sie ihrem Neusser Chor quasi „auf den Leib“ arrangiert. Ganz großartig zum Beispiel „Papa will da nicht mehr wohn’, denn wo er war, da kennt man ihn schon“ mit einem politischen Text nach dem Mauerfall.

Exzellente Interpretationen waren dabei das britisch-höfliche „Be More Kind“ aus dem Jahr 2018 von Frank Turner, wiederum in einem Arrangement von Anne Hartkamp, das „Boogie Wonderland“ der Band „Earth, Wind & Fire“ (1979), „Don’t Stop Me Now“ aus dem Album „Jazz“ (1978) der britischen Rockband „Queen“ und der Beatles-Klassiker „Got to Get You into My Life“ (1966). Traditionell geben Chormitglieder stets kurze Einführungen in die jeweiligen Songs. Diesmal im erfrischenden Dialog: Thorsten und Björn.