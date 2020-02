Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : IHK bietet eine Brexit-Checkliste für Unternehmen

Der Brexit trifft die Unternehmen in der Region. Sie sollten sich auf die Folgen vorbereiten. Foto: Pixabay

Rhein-Kreis Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein empfiehlt Unternehmen, die Geschäfte mit Großbritannien machen, sich auf die Brexit-Folgen vorzubereiten.

Am 31. Januar hat das Vereinigte Königreich die Europäische Union (EU) verlassen. Danach gilt eine Übergangszeit bis zum 31. Dezember 2020. In diesem Zeitraum ändert sich für den Warenverkehr zwischen der EU und Großbritannien praktisch nichts. Lieferscheine, Rechnungen und Frachtpapiere reichen damit für den Warenaustausch weiterhin aus. Nach Ablauf der Übergangszeit jedoch – nach aktuellem Stand also ab dem 1. Januar 2021 – müssen Unternehmen zusätzlich eine Zollanmeldung abgeben. „Für die Zollanmeldung müssen die Unternehmen über eine sogenannte EORI-Nummer verfügen, die sie beim Zoll beantragen müssen“, erläutert Jörg Schouren, Zollexperte der IHK, und empfiehlt: „Vor allem Unternehmen, die noch nicht über eine EORI-Nummer verfügen, etwa, weil sie bislang nur Geschäfte innerhalb der EU gemacht haben, sollten diese frühzeitig beantragen.“