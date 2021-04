Willy Jansen aus Nievenheim : Dormagener Chorgründer feiert 90. Geburtstag

Nievenheim Willy Jansen ist im Ort bekannt, denn er gründete den Ursprungschor der Folkgruppe Nievenheim. Von seinen Nachfolgern wird der erfolgreiche Musiker gefeiert.

Sie überraschten den Gründer des Chores mit einem eigens für ihn aufgenommenen Musikvideo zu dem Song der Toten Hosen: „An Tagen wie diesen“. Auch die Mitglieder des Nachfolgerchores der „Jansen Swingers“ und die jetzige musikalische Leiterin Brigitte Vedder beglückwünschten Willy Jansen zu seinem Geburtstag. In der Geburtstagsansprache bedankte sie sich für die vielen schönen Momente, die Willy Jansen als Chorleiter den Sänger und Sängerinnen durch das gemeinsame Singen im Chor in mehr als 30 Jahren ermöglicht hat. Seine Jazz- und Swing- Arrangements werden immer noch gerne gesungen.

Der 1969 als Folkgruppe Nievenheim gegründete Chor mit eigener Band benannte sich später als Hommage an Janses musikalische Stilrichtung um in „Jansen Swingers“. Unter diesem Namen feierte er drei Jahrzehnte lang Musikfestivals auf der Bühne des Bettina-von-Arnim-Gymnasiums in Dormagen. Auch über die Grenzen der Stadt hinaus sangen sich die Sänger und Sängerinnen in die Herzen der Zuhörer. Konzerte fanden im Umland und bei überregionalen Musikveranstaltungen statt.