Neue Seidenstraße : Expresszug fährt in elf Tagen von Neuss nach China

Neuss Terminal im Hafen punktet mit Zeitersparnis und hoher Flexibilität. Bürgermeister will in Eisenbahn-Infrastruktur investieren.

In diesem interkontinentalen Speditionsgeschäft ist die Rail Transportation Service Broker (RTSB) GmbH mit Sitz im Taunus zu Hause. Das 1996 in Deutschland gegründete Familienunternehmen betreibt seit dem Sommer vergangenen Jahres den sogenannten China-Zug, der den Neusser Hafen an die moderne Seidenstraße anbindet. Immer in der Nacht zum Samstag rollt der Zug mit mehr als 40 Containern aus dem fernen Hefei in das Terminal am Hafenbecken V ein. Er wird dort vom Umschlagslogistiker Trimodal ent- und beladen, um nach nur weniger Stunden Aufenthalt an der Tilsiter Straße wieder in Richtung Fernost zu entschwinden. Vollbeladen. Auch auf dem Rückweg werden keine leeren Container bewegt, versichert Becker. Das sei wichtig. Nur in beide Richtungen ausgelastete Zügen würden von der Regierung in Beijing subventioniert.