Konzert in Neuss : „Blue in Green“-Reihe startet furios ins Jahr

Der Saal der Alten Post war nahezu vollständig besetzt. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Zum 2020-Auftakt gastierte jetzt das „Beirach/Oetz/Scheuber/Witzel-Quartett“ in der Alten Post – und wusste zu überzeugen.

Philipp van Endert, der künstlerische Leiter der angesagten „Blue in Green“-Reihe in der Alten Post, war die Freude anzusehen: „Es ist ein großes Glück, dass wir im ersten Konzert 2020 gleich mit einem Knaller starten können.“ Und weil der WDR das Konzert für sein drittes Hörfunkprogramm mitschnitt, fügte er hinzu: „Sie können sich benehmen wie immer!“

Der Saal der Alten Post war nahezu vollständig besetzt, was sicher am gastierenden „Beirach/Oetz/Scheuber/Witzel-Quartett“ lag. Allein die Begegnung mit Richie Beirach (72) war das Kommen wert. Der amerikanische Pianist und Komponist Richard Alan Beirach gehört zu den bedeutendsten Pianisten der Jazzgeschichte. Sein Leben begleiten die großen Namen des Jazz. Seit seiner Zeit als Professor für Jazzklavier an der Hochschule für Musik Leipzig (2000 bis 2014) lebt er in Deutschland. Seine Improvisationen greifen häufig klassische Stile auf. So beginnt das Konzert tatsächlich mit einer „Siciliana“ aus einer Flötensonate von Johann Sebastian Bach. Aber weil „der Jazz da beginnt, wo der Notentext endet“ (Richie), wird über das ruhige Thema herrlich improvisiert. Nun stehen Reiner Witzel (52), Christian Scheuber (59) und Joscha Oetz (48) keineswegs hinter dem Pianisten Richie, mit dem sie seit einigen Jahren im Quartett zusammen musizieren, zurück.

Der Düsseldorfer Reiner Witzel unterrichtet Jazzsaxofon an den Musikhochschulen In Düsseldorf, Frankfurt/M. und am Konservatorium in Maastricht. Zusammen mit Joscha Oetz (Kontrabass) und Christian Scheuber (Drums) tourte er im Trio „Drei im roten Kreis“ mehr als zehn Jahre durch die Welt, sie wurden auf Festivals in Europa, den USA und Südamerika gefeiert. Alle sind auch als Jazzkomponisten erfolgreich. In der Alten Post spielen sie vornehmlich eigene Titel ihrer gerade auf den Markt gekommenen Doppel-CD „Live“. Sie wurde im Frühjahr vergangenen Jahres in der Düsseldorfer Jazzschmiede aufgenommen. „Northern Fields“ von Reiner Witzel stellt ein melodiöses Thema auf dem Altsaxofon vor, der Bass streicht ostinat dazu, bald inszenieren mitreißende Improvisationen ein Freudenfeuer: Abwechslungsreich und originell Christian Scheuber am Schlagzeug, selten spielt Joascha Oetz den Kontrabass derart virtuos, denn das hat bei dem riesigen Instrument auch etwas mit Schwerstarbeit zu tun.