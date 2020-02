Neuss : NGZ-Leser zu Gast im Landtag

Rund 80 Leser unserer Zeitung besuchten am Samstag auf Einladung des Neusser CDU-Landtagsabgeordneten Jörg Geerlings (vorn 3.v.r.) den Landtag in Düsseldorf. Foto: Dieter Staniek

Neuss Wie der Landtag nach Düsseldorf und zu seinem eindrucksvollen Gebäude am Rhein kam, haben 80 NGZ-Leser am Samstag bei einem Besuch in der Landeshauptstadt erfahren.Auf Einladung des Neusser CDU-Landtagsabgeordneten Jörg Geerlings startete der Vormittag mit einem ausführlichen Besuchsprogramm unter fachkundiger Leitung des Besucherdienstes im Landtag.Im Anschluss erläuterte Geerlings den Gästen die Funktion und Arbeitsweise des Landesparlaments.

Der CDU-Politiker berichtete dabei auch über seine Arbeit als Vorsitzender der Untersuchungsausschüsse zum Fall des Attentäters Anis Amri, der 2016 den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche verübte, und zum Fall des 2018 bei einem Brand in einem Gefängnis in Kleve gestorbenen Syrers Ahmed A.

Weitere Themen waren die Innere Sicherheit, Fragen der Schulpolitik und der Ausbau der Kinderbetreuung.

