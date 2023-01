Tipps für die richtige Wahl in Neuss Was es bei Schulranzen zu beachten gibt

Mit der Zeit wurden Schulranzen in den Neusser Straßen Mangelware – einige Schreibwarengeschäfte verkaufen die Taschen bereits seit mehreren Jahren nicht mehr. Wie kommt man also an die Ranzen? Die Galeria Kaufhof an der Niederstraße verkauft „das ganze Jahr über eine breite Vielfalt an Schulranzen verschiedener Marken“, heißt dort auf Nachfrage. Ein Blick in Second-Hand-Geschäfte ist aber ebenfalls eine Option. Um dort einen günstigen Fang zu machen, muss man allerdings Glück haben. In der Second-Hand-Kinderboutique „Finchen“ in Reuschenberg komme es eher selten vor, dass Eltern gebrauchte Schulranzen abgeben, berichtet die Inhaberin Nina Schiefer. Alternativ bleiben Discounter, in denen es vor Schulbeginn die Ranzen zu kaufen gibt. Auch im Internet bieten verschiedene Firmen ihre Produkte an.