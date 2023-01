Neue Ausstellung in der Skulpturenhalle in Neuss Thomas Schütte zeigt „Wiedergefundenes“

Vor der Skulpturenhalle stehen drei „Männer im Wind“, ihre Füße scheinen im Matsch zu stecken, während sie die nahenden Besucher mustern: Die mehr als drei Meter hohen patinierten Bronzefiguren waren schon in Paris, in der Schweiz und in New York zu sehen. „In Deutschland sind sie zum ersten Mal“, erklärt Thomas Schütte, der in seiner Skulpturenhalle am Lindenweg zu einer neuen Schau geladen hat.