Uralte Regeltechnik in Neuss Energieverbrauch in Sportanlagen wird analysiert

Wenn Gösta Müller vom Stadtsportverband in seinem Büro die Heizung abdreht, heizt die trotzdem weiter. Kein Einzelfall in städtischen Liegenschaften – und damit ein Problem bei dem Versuch, in den Sportanlagen Energie zu sparen. Dort ist zum Teil noch Regeltechnik aus den 1970er Jahren verbaut – weit weg von den Möglichkeiten intelligenter Verbrauchssteuerung und -erfassung, die in Zeiten von „Smart Home“ möglich wäre.