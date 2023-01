Neues Angebot in Neuss Zum Beratungsgespräch auf den Hauptfriedhof

Dem will Rainer Lessmann, seit dem 1. April 2019 Chef der 13 Friedhöfe mit rund 38.000 Gräbern in der Stadt Neuss, begegnen, indem er Zahlen und Fakten mitteilt, Preise und Produkte erklärt, Regeln und Rituale untersucht sowie etablierte und neue Angebote vorstellt. Ein erstes Treffen wurde jetzt im Hauptfriedhof von 20 Teilnehmern besucht. Lessmanns Bestreben: Das Bestattungswesen zu modernisieren und ökologischer zu machen. Während 65 Prozent der Teilnehmer für „ihren letzten großen Termin“ die Urne bevorzugen, plädiert Rainer Lessmann eindeutig für die Sargbestattung, sie ist vornehmlich ökologischer, denn die Auflösung geschieht rein natürlich und es fallen keine Abgase an wie bei Fahrten zum Krematorium und dem Verbrennungsprozess.