Feuerwehr im Rhein-Kreis Neuss Heldentum im Turnbeutel

Eine wichtige Aufgabe bei der Betreuung von Kindern in Krisensituationen ist laut der Feuerwehr auch die Verringerung von Hilflosigkeits- und Ohnmachtsgefühlen, eine zentrale Strategie dazu sei die Stärkung des Selbstwirksamkeitserlebens. Das geschieht durch eigenes, konstruktives Bewältigungshandeln, für das der „HeldInnen-Rucksack“ unter anderem künstlerisches Material und kreative Beschäftigung bereithält. Nachdem das Kind den Rucksack mit seinem Namen personalisiert hat, kann es etwa durch Malen oder Schreiben das Erlebte verarbeiten, Gefühle kommunizieren oder sich einfach beschäftigen und ablenken. Falls das weiße Blatt das Kind überfordert oder es nicht auffordert, aktiv zu werden, hält der Rucksack alternativ auch eine Auswahl an Ideen und Malanlässen bereit, beispielsweise Mandalas oder Anregungen, eine eigene Heldenfigur mit Superkräften zu kreieren. So können eigene Ressourcen bildnerisch-erzählend ausgedrückt und in eine Gestalt gebracht werden. Im Mittelpunkt dieses künstlerischen Impulses stehe das Entdecken eigener Handlungs- und Lösungsstrategien sowie die Stärkung vorhandener Kompetenzen, erklärt die Feuerwehr.