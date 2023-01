„Weiberkram“ und „Mädchen-Klamotte“ Zwei Flohmärkte speziell für Frauen in Neuss

Im Gare du Neuss lädt „Weiberkram“ zum Stöbern ein, in der Stadthalle bietet „Mädchen-Klamotte“ Raum zum Verkauf. Was auffällt: Verkäuferinnen und Käuferinnen sind fast unter sich – denn Männer sind klar in der Minderheit. Einige helfen ihren Frauen am Verkaufsstand, andere kommen als Berater mit auf Shoppingtour. „Hier passen Angebot und Publikum einfach gut zusammen“, sagt Lara Bach, sie verkauft regelmäßig im Gare du Neuss Kleidung, die sie selbst nicht mehr tragen möchte, die aber auch zu schade für die Tonne ist. „Mir macht es auch Spaß, hier zu stehen, man kommt ins Gespräch und so manches Teil bekommt so eine weitere Chance, getragen zu werden“, sagt sie.