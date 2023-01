Musik und Literatur Zeughauskonzert in Neuss mit der Stimme von Robert de Niro

(nima) Seit einigen Jahren gibt es in der Reihe der Zeughauskonzerte einen besonderen Abend, der Literatur und Musik zusammenführt. Nach einer Idee des Kulturamtsleiters Benjamin Reissenberger bestritten nun der Schauspieler Christian Brückner und das Minguet-Streichquartett das letzte Zeughauskonzert gemeinsam. Christian Brückner (79) ist einer der erfolgreichsten Sprecher Deutschlands. Seit „Der Pate – Teil II“, also seit 1974, ist er die feste Stimme des amerikanischen Charakterdarstellers Robert De Niro – bis heute in 83 Filmen. Daneben produziert er Hörspiele und Hörbücher: Allein die ARD-Datenbank verzeichnet 823 Vertonungen von und mit ihm. „The Voice“ wird er ohne eigenes Zutun genannt, so lautete auch der Titel des Zeughauskonzertes.