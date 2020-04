Corona-Folgen im Rhein-Kreis Neuss : Viele Betriebe plagt die Existenzangst

Rhein-Kreis Die Lockerungsmaßnahmen sind für viele Unternehmen eine gute Nachricht, denn sie ächzen unter den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Laut aktueller IHK-Blitzumfrage befürchten 21 Prozent die Insolvenz.

Der Bedarf ist groß – und zwar quer durch Betriebsgrößen und Branchen. Laut IHK-Blitzumfrage gaben nur fünf Prozent der Unternehmen an, dass es keiner weiteren Maßnahmen der Politik bedürfe. Gefordert werden zum Beispiel eine Senkung der Unternehmenssteuer (51 Prozent), weitere Soforthilfen (31 Prozent) und Entschädigungen (19 Prozent), 34 Prozent sprechen sich für ein Konjunkturprogramm aus, und es besteht großer Bedarf nach Unterstützung bei der Bereitstellung von Schutz- und Hygienemitteln. Die Nachfrage nach den bereits vorhandenen Soforthilfen ist zudem weiter groß. Bislang seien im Rhein-Kreis Neuss bereits rund 10.000 Anträge bewilligt worden. Im Kreis Viersen waren es 6600, in Mönchengladbach 5700 und in Krefeld und in Krefeld 5200.