Prozess in Düsseldorf : Mann aus Neuss wegen Kindesmissbrauchs via App vor Gericht

Mann aus Neuss wegen Kindesmissbrauchs via App vor Gericht

Prozess in Düsseldorf

Düsseldorf/Neuss Ein Fall von sogenanntem Cyber-Grooming wird am Düsseldorfer Landgericht verhandelt. Ein 25-Jähriger soll sich via Social-Media-Apps kleinen Mädchen genähert haben.

Ein 25-jähriger Bauarbeiter muss sich am Freitag in Düsseldorf wegen Kindesmissbrauchs vor Gericht verantworten. Der Mann aus Neuss soll sich über Social-Media-Apps wie Instagram und Likee an kleine Mädchen herangemacht haben.