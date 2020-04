Unbekannte Täter in Neuss : Polizei warnt vor falschen Wasserwerkern

Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche. Foto: dpa/Friso Gentsch

Neuss (NGZ) An der Teutonenstraße, der Further Straße und der Breite Straße sollen Männer am Freitag an Türen geklingelt und sich als Mitarbeiter der Stadt beziehungsweise Stadtwerke ausgegeben haben. Die Wasserleitungen müssten überprüft werden, lautete ihre betrügerische Ausrede.

Laut Polizei stellte ein Mieter anschließend offene Schubladen und Schränke fest, als die Männer, die mal zu zweit und mal zu dritt auftraten, sich bereits wieder verabschiedet hatten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

(NGZ)