Caritas-Einrichtung in Heiligenhaus : So meistert das St. Josef Seniorenheim die Corona-Krise

In Corona-Zeiten kommen Seniorenheime auch im Kreis Mettmann an ihre personellen Grenzen. Foto: dpa/Oliver Berg

Landrat bittet Bürger mit Pflegeerfahrung um Unterstützung, denn nicht alle Einrichtungen sind personell so gut aufgestellt wie die Caritas im Kreis.

Im Caritas-Seniorenzentrum St. Josef in Heiligenhaus ist wie überall Corona das beherrschende Thema. Dennoch hat die Einrichtung mit 87 Bewohnern bisher Glück gehabt. „Wir haben bisher noch keine infizierten Bewohner“, sagt Roland Spazier, der neben St. Josef auch das Caritas Altenstift in Mettmann leitet. Auch dort gab es bisher noch keinen Corona-Fall.

Auch von den dort arbeitenden Pflegekräften habe sich noch niemand infiziert, sagt Spazier. Sollten jedoch Erkrankungsfälle auftreten, könne sich die Situation aber ganz schnell ändern. So wie in anderen Alten- und Pflegeeinrichtungen im Kreis Mettmann, beispielsweise in Wülfrath und Langenfeld, in denen mehrere Fälle psitiv getestet wuden.