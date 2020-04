Sicherheitsregeln in Neuss : Zugangsregelung für den Wochenmarkt auf dem Münsterplatz

Sicherheitsregeln in Neuss

Neuss Was in Supermärkten schon gilt, gilt ab sofort auch für den Wochenmarkt auf dem Münsterplatz: Es gibt eine Zugangskontrolle.

„Es kann nicht weiter so ablaufen wie am Samstag vor Ostern erlebt“, stellt Bürgermeister Reiner Breuer klar. Geplant ist, den Markt nur über zwei kontrollierte Zugänge zu öffnen und allen Besuchern das Tragen eines Mundschutzes zu empfehlen. Um das zu unterstreichen, wird Bürgermeister Reiner Breuer selbst vor Ort sein und Masken an die Besucher verteilen.