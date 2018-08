Promi Big Brother 2018: Silvia Wollny aus Neuss muss auf die Baustelle

Neuss Silvia Wollny muss sich derzeit in der TV-Show „Promi Big Brother“ behaupten. Vom Luxusleben in der schönen Villa ging es für die 53-Jährige nun auf die Baustelle.

Beim Blitzvoting an Tag drei hat es Silvia Wollny (53) erwischt. Die TV-bekannte Elffachmutter aus Neuss („Die Wollnys“) musste in der Fernsehsendung „Promi Big Brother“auf die Baustelle ziehen. So heißt der Bereich, in dem Luxus so weit weg ist wie ein Luftschloss mit Hollywood-Glitter von einer runtergerockten Null-Sterne-Bude. Diese Baustelle ist eine der Herausforderungen, der sich die Bewohner der Container-WG, die Sat.1 da für sein Trash-TV-Format zusammengetrommelt hat, stellen müssen. Die Baustelle hat kein durchgehendes Dach, es gibt eine Feuerstelle und ein Campingklo, aber keine Betten. Wenn’s gut läuft, dient eine Isomatte als Matratze. Es ist ein bisschen, wie man sich ein Trainingslager fürs Dschungelcamp vorstellt. Auf der anderen Seite gibt es bei „Promi Big Brother“ einen Bereich mit dem schönen Namen „Villa“. Klar, das ist der reiche Bereich, und der Gegensatz soll ein bisschen Neid unter den Promi-Big-Brother-Teilnehmern säen.