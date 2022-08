“Das Sommerhaus der Stars“ : Eric Sindermann und Katharina Hambuechen im Porträt

Bocholt Die diesjährige Staffel „Sommerhaus der Stars“ steht kurz bevor. Auch der ehemalige Handballer Eric Sindermann und seine Freundin Katharina Hambuechen ziehen ein. Doch wer sind die beiden überhaupt?

Nachdem Eric Sindermann seine Handball-Karriere im Jahr 2014 beendet hatte, wurde er als Teilnehmer von „Promi Big Brother“ und „Ex on the Beach“ bekannt. 2017 gründete er sein Modelabel „Dr. Sindsen“ und arbeitete als Designer unter anderem mit Harald Glööckler, Claudia Effenberg und DJ Tomekk zusammen. Seine Freundin Katharina Hambuechen steht nicht in der Öffentlichkeit und macht aktuell ihren Master-Abschluss. Das Paar lernte sich 2021 kennen und lieben.