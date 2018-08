Rhein-Kreis Neuss: Mutmaßlicher Einbrecherbande festgenommen

Einen Teil des Diebesguts zeigte die Polizei am Montag bei einer Pressekonferenz. Foto: Janßen/Simon Janßen

Rhein-Kreis Die Polizei hat zwei Personen festgenommen, die in Verdacht stehen, für mehr als 30 Straftaten – darunter viele Einbrüche im Rhein-Kreis Neuss – verantwortlich zu sein. Zudem soll es drei Mittäter geben. Der Schaden: rund 100.000 Euro.

Sie nutzten die Abwesenheit von Hauseigentümern aus, verschafften sich Zugang zu Gebäuden, verwüsteten sie, stahlen Schmuck, Geld, Unterhaltungselektronik und Autos. Der Schaden: rund 100.000 Euro. Für mehr als 30 Taten sollen die zwei Verdächtigen verantwortlich ein, die das Kriminalkommissariat 14 der Polizei im Rhein-Kreis Neuss jetzt ermitteln konnte. Die beiden mutmaßlichen Haupttäter (22 und 21 Jahre) sitzen in Untersuchungshaft und sollen einen Teil der Taten bereits gestanden haben. Für drei mutmaßliche Mittäter – ein 22-Jähriger und zwei 17-Jährige – reichten die Haftgründe nicht aus.

Die beiden Festgenommenen sollen für Einbrüche in Neuss, Mettmann, Viersen und Pulheim verantwortlich sein, den Großteil der Taten sollen sie jedoch in Dormagen begangen haben – wo die fünf befreundeten jungen Männer aufgewachsen sind, wie Kriminalhauptkommissar René Pampel am Montag mitteilte. Der 22-Jährige – einschlägig vorbestraft und auf Bewährung – wohne jedoch mittlerweile im Kreis Viersen.