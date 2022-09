Kita in Kaarst : „Villa Luna“ hat ein neues Zuhause

Vorst Die Kindertagesstätte ist umgezogen vom Container am Bauhof hin zum Sankt-Eustachius-Platz im Herzen von Vorst. Sie wartet mit Besonderheiten auf.

Am Samstagvormittag signalisierten Luftballons schon von weitem, dass gefeiert wird in der Villa Luna: Die Kindertagesstätte ist umgezogen vom Container am Bauhof hin zum Sankt-Eustachius-Platz im Herzen von Vorst, Tür an Tür mit der Jugendfreizeiteinrichtung Teapot. Gleichzeitig wurde aus der zweigruppigen eine dreigruppige Einrichtung. 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich um das Wohl der Kinder. Das Besondere an dieser Kindertagesstätte unter der Leitung von Alexandra Böhmel (37): Dort wird sowohl Deutsch als auch Englisch gesprochen. Kim Küppenbender ist für die englische Sprache zuständig.